Во львовском Парке культуры стартуют показы фильмов под открытым небом

Об этом сообщает сайт города Львова 032.ua.

В рамках проекта «Кино в парке» у львовян появится прекрасная возможность просматривать фильмы под открытым небом.

Отметим, что показы фильмов смогут бесплатно посещать все желающие жители и гости города. Просмотры фильмов будут проходить перед главным входом в парк.