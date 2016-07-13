Во львовском Парке культуры стартуют показы фильмов под открытым небом
10:38, 13 июля 2016Общество
331 0
С пятницы, 15 июля, в Парке культуры имени Богдана Хмельницкого у львовян появится возможность бесплатно просматривать фильмы под открытым небом.
Показы фильмов смогут бесплатно посещать все желающие / wikipedia.org
Об этом сообщает сайт города Львова 032.ua.
В рамках проекта «Кино в парке» у львовян появится прекрасная возможность просматривать фильмы под открытым небом.
Отметим, что показы фильмов смогут бесплатно посещать все желающие жители и гости города. Просмотры фильмов будут проходить перед главным входом в парк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter