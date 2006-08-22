Российские контрабандисты везли в Украину 500 единиц оружия и тонну икры

Сумские пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали на государственной границе три автомобиля «УАЗ», зарегистрированные в России, в которых пытались незаконно ввезти в Украину 229 пневматических ружей, 270 пневматических пистолетов, более 212,7 тысячи пуль к пневматическому оружию, 40 наручников и 1 тонну 200 килограммов красной икры.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, из оперативных источников пограничники получили информацию о подготовке незаконного перемещения через границу оружия и морепродуктов.

О возможном нарушении было информировано руководство пограничной заставы «Свеса» Сумского отряда, на участке которой должны были двигаться контрабандисты.

На указанном направлении между российским селом Хинель и украинским Демьяновка были выставлены замаскированные наряды. Один из нарядов в 800 метрах от линии государственной границы остановил автомобиль «УАЗ», который незаконно въехал на территорию Украины. Во время проверки выяснилось, что в этой машине гражданин РФ вез 229 пневматических винтовок «Иж» и 50 ремней к ним. Сзади этого транспортного средства двигались еще два автомобиля «УАЗ», которые тоже незаконно пересекли границу в Украину. Водители этих машин, заметив задержание авангардного «УАЗа», бросили свой транспорт и груз и убежали на территорию России. Как выяснилось, они везли 1200 кг красной икры, 270 пневматических пистолетов, 212 тысяч 750 пуль к пневматическому оружию и 40 наручников.

Проводятся мероприятия по поиску контрабандистов-беглецов. Материалы по этому задержанию переданы в СБУ.