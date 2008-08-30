6,5 тысяч безработных ликвидируют последствия паводка на западе Украины

На ликвидацию последствий наводнения на Западной Украине привлечено свыше 6,5 тысяч безработных, среди которых почти треть - жители Буковины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе организационной работы Черновицкого областного центра занятости, в пострадавших регионах проводится упорядочение территорий населенных пунктов, берегоукрепительные работы, ремонт поврежденных дорог, уборка мусора и другие общественные работы, на которые центрами занятости Украины на оплачиваемой основе привлечено свыше 6,5 тысяч безработных.

Состоянием на 30 августа по направлениям городских и районных центров Черновицкой области в 123 населенных пунктах Западной Украины на обновительных работах работало свыше 2 тысяч безработных. На проведение таких работ службой занятости были заключены 148 договоров с органами исполнительной власти и местного самоуправления, работодателями.

Благодаря этому безработные Буковины сегодня активно расчищают в области дороги, придорожные полосы, водосборные каналы, восстанавливают сорванную дамбу на реке Прут, очищают берега реки Сирет и других рек, хоронят погибших животных, а также приобщаются к ликвидации последствий стихии в хозяйствах частного сектору одиноких пожилых людей.

По данным областного Центра занятости, только в Вижницком районе Буковины местные безработные упорядочивают территории наиболее пострадавших 17 населенных пунктов, а в Хотинском районе - возобновляют проезжую часть и обочину дорог, упорядочивают в 18 селах поврежденные объекты.