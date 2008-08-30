Милиция установила факт подделки списков пострадавших от наводнения

Работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью и управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области разоблачили служебных лиц Тисменицкого горсовета и Тисменицкой райгосадминистрации, которые подделали списки лиц для выплаты материально-денежной помощи пострадавших от стихийного бедствия граждан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате таких действий из резервного фонда государственного бюджета были незаконно выплачены денежные средства в сумме свыше 720 тыс. грн.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог).