В Павлограде директора предприятия уличили в хищении выделенных на ремонт дорог 2 миллионов

Как сообщает управление защиты экономики Главного управления полиции в Днепропетровской области факт хищения бюджета был выявлен на минувшей неделе, руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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В ходе досудебного расследования оперативники установили, что в 2015 году между департаментом Днепропетровской облгосадминистрации и коммерческим предприятием был заключен договор на проведение работ по ремонту автодорог Павлограда.

На основании актов выполненных работ на счета предприятия перечислили бюджетные средства. Однако, на момент подписания актов работы были выполнены наполовину. Сумма ущерба составляет свыше 2 миллионов гривень.

Прокуратурой Павлограда открыто уголовное производство.