Секреты ”Укрзализныци” - концентрация денег и быстрый результат

«Укрзализныця» намерена отказаться от глобальных и долгосрочных проектов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он отметил: «Мы принимаем решение, что те средства, которые у нас сейчас имеются, мы обязаны четко, по-хозяйски распределить. Для этого мы должны отказаться от всех глобальных проектов, от всех долгосрочных проектов. Мы должны сконцентрировать все средства и направлять их на те проекты, которые будут быстро выполнены и давать быстрый результат по улучшению пропускной способности локомотивного вагонного парка, по изменению технологии, которая нам позволит улучшить оборот вагона, для того, чтобы улучшить потребление вагона».

Напомним, что В.КОЗАК, в частности, сообщил, что «Укрзализныця» отказывается от проекта введения скоростного движения поездов.

В то же время, на уточняющие вопросы относительно того, относятся ли к таким долговременным проектам строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр и строительство нового Дарницкого вокзала, В.КОЗАК отметил, что они должны и будут завершены. По его словам, мост будет строиться, так как деньги по кредиту на его строительство уже получены из Дойче банка. Относительно Дарницкого вокзала и.о. главы ведомства отметил, что планируется оставить его часть под вокзал, а остальные территории отдать инвесторам для строительства торговых центров, развлекательных мест и пр. «Мы будем проводить тендеры через инвесторов, и за счет их собираемся достроить это здание», - сказал В.КОЗАК.