Во Львовской области с отравлением госпитализировано четырех работников предприятия

Во Львовской области 9 июля с отравлением госпитализировано четверо сотрудников предприятия «Холгер Кристианс Продакшн Украина» (предприятие «БОШ Украина» по производству деталей для автомобилей).

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 9 июля в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы госпитализировано четверо сотрудников предприятия, расположенного в пгт. Краковец Яворовского района с симптомами "острая кишечная инфекция". Потерпевшие – жители Яворовского района в возрасте 35-51 г.г.

Всех пациентов осмотрели врачи. Им проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Соответствующими службами проводятся эпидемиологическое расследование и необходимые обследования в очаге инфекции.

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Причина отравления работников предприятия устанавливается.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлением), - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).