В оккупированном Крыму без электричества остались более 3,6 тысяч человек

В аннексированном Крыму в воскресенье 10 июля отключено электроснабжение в населенных пунктах Сакского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, без электричества остались село Туннельное, Штормовое и частично Уютное.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму отменили действовавший с ноября прошлого года режим ЧС

В результате аварии без света остались 3609 человек, передают «Крым.Реалии».

В ведомстве утверждают, что системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

В ночь на 10 июля часть Севастополя была обесточена из-за аварии на энергосети.

30 декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».