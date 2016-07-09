Консультативная миссия ЕС открыла представительство во Львове

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт EUAM.

В частности, отмечается, что сегодня председатель Консультативной миссии Кястутис Ланчинскас представил команду львовского регионального представительства EUAM СМИ и партнерам миссии.

Официальное мероприятие открыл глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

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"Делиться лучшими европейскими практиками является основой деятельности миссии в регионе, - заявил Кястутис Ланчинскас. - Наша задача: консультировать, тренировать и предоставлять оборудование. Наши главные партнеры во Львове - это полиция и прокуратора".

Он рассказал, что на прошлой неделе миссия провела семинар для прокуроров по повышению эффективности сотрудничества между полицией и прокуратурой по расследованию уголовных дел и отмывания средств.

"Также мы предоставляем поддержку правоохранительным органам для совершенствования их стратегических коммуникаций. Мы надеемся на углубление сотрудничества с нашими партнерами во Львовской области. Я убежден, что вместе мы сможем добиться значительных успехов во внедрении реформ", - сказал глава миссии.

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Также Кястутис Ланчинскас очертил план деятельности своих коллег во Львове, в частности рассказал о масштабной программе тренингов по взаимодействию полиции с обществом (community policing), целью которой является укрепление сотрудничества правоохранителей с местными жителями.

Консультативная миссия ЕС предоставляет консультации, тренинги и оборудования с целью поддержки реформирования правоохранительных и судебных органов Украины таких как: Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро.