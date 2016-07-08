На Ривненщине у киевлянина изъяли 1 килограмм янтаря, который он "купил для аквариума"

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Ривненской области, 33-летний киевлянин в автомобиле марки MG перевозил три пакета с янтарем разной фракции общим весом почти 1 килограмм.

Мужчина пояснил, что приобрел камни, чтобы использовать их как грунт для аквариума.

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Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла камни для проведения экспертизы.

Открыто уголовное производство по ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.