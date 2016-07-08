На Ривненщине у киевлянина изъяли 1 килограмм янтаря, который он "купил для аквариума"
19:49, 08 июля 2016Общество
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В Сарнах Ривненской области вечером 7 июля на улице Варшавской правоохранители изъяли у жителя Киева 1 килограмм янтаря-сырца.
В Сарнах у киевлянина изъяли 1 килограмм янтаря / rv.npu.gov.ua
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Ривненской области, 33-летний киевлянин в автомобиле марки MG перевозил три пакета с янтарем разной фракции общим весом почти 1 килограмм.
Мужчина пояснил, что приобрел камни, чтобы использовать их как грунт для аквариума.
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Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла камни для проведения экспертизы.
Открыто уголовное производство по ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина пояснил, что приобрел камни для аквариума / rv.npu.gov.ua
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