В Днепре Фестивалю равенства отказали в помещении из-за темы ЛГБТ

По данным одного из организаторов Анны Мягких, после появления в интернете анонсов фестиваля с громкими заголовками о людях нетрадиционной сексуальной ориентации дирекция центральной городской библиотеки отменила предварительные договоренности о предоставлении помещения, передает Радио Свобода.

По словам организатора, на фестивале планировали поговорить о различных группах населения, проблемы которых остаются в тени, на него были приглашены представители этих групп – люди с ограниченными физическими возможностями, иммигранты, представители национальных меньшинств, женщины-участники АТО, представители ЛГБТ-сообщества и другие. Как отметили организаторы фестиваля, мероприятие хотели провести в библиотеке, потому что это одно из немногих мест, куда имеют доступ люди с ограниченной мобильностью.

В администрации центральной городской библиотеки изданию подтвердили, что отказали в помещении организаторам фестиваля. Там также отметили, что из-за громких публикаций в интернет-СМИ опасались провокаций и не могли гарантировать безопасность своего персонала и читателей в случае проведения такого мероприятия.

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«В интернете появилось сообщение о том, что в Днепре пройдет гей-парад, это появилось 5 числа. Мы связались с организаторами и сказали: знаете, мы не можем подвергать риску библиотеку и ее читателей, если распространяется такая информация. У нас всегда проходит много мероприятий, но здесь женщины – участники АТО, переселенцы, люди с ограниченной мобильностью, женщины, терпящие насилие, отошли бы на второй план, а вот (ЛГБТ – Ред.) вышло бы на первый план. Для нас это опасно, это библиотека, а не место, где могут происходить «боевые действия», у нас нет возможности защищать библиотеку, поэтому мы отказали. Вы же помните, что было во Львове и как в Киеве охраняли гей-марш... С целью безопасности читателей библиотеки», – сказала в комментарии изданию заместитель директора библиотеки Наталья Шелест.

В администрации библиотеки также сообщили, что предупредили организаторов фестиваля о помещении за 10 дней до даты проведения.

Фестиваль равенства, по данным организаторов, в Днепре должен был состояться 16 июля.