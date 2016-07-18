Акция от ECOLINES бесплатный билет в Болгарию и проживание в отеле!

Для этого нужно просто пройти регистрацию на сайте и этим летом можно попасть в Болгарию бесплатно!

Многие компании, в том числе и туристические, предлагают множество туров для отдыха. Но в последнее время украинцы пытаются планировать свои отпуска самостоятельно, путём поиска более экономных вариантов отдыха.

И это действительно выгоднее и удобней.

Основные критерии выбора это: цена, удобство и, что немало важно, удобная география маршрутов.

Компания ECOLINES специализируется на международных автобусных перевозках. И, в отличие от других компаний, именно она может предложить выгодную цену, комфортную поездку и широкую географию международных маршрутов.

Например: автобус Киев - Варшава стоит 904 грн., автобус Львов-Варшава - 500 грн., автобус Киев-Москва – 600 грн. Для тех, кто планирует свой отдых в Болгарии, ECOLINES предлагает новый маршрут - автобус Киев – Варна всего лишь за 1 250 грн.

Но, чтобы сделать поездку для граждан более доступной, комфортной и удобной, ECOLINES постоянно проводит различные акции вместе с партнёрами.

Этим летом попасть в Варну (Болгария) на автобусе ECOLINES можно бесплатно. Для этого нужно быть пользователем социальных сетей Facebook, или Вконтакте, отметить страницу ECOLINES, и страницу Hotels24.ua «нравится», пройти регистрацию на сайте и все. Победитель получает два бесплатных билета до Варны (Болгария) и проживание в отеле, который находится на берегу Черного моря от гостиничного сервиса Hotels24.ua. Также, ECOLINES дает возможность выбирать даты своей поездки, но не позднее 17-го февраля следующего года.

Как видим, получать новые впечатления и эмоции от поездок возможно даже в реалиях кризиса. Нужно лишь сделать несколько движений компьютерной мышью, и кто знает, возможно, новые впечатления от отдыха в Болгарии станут реальностью уже завтра.

Выбирая свой путь вместе с ECOLINES, Вы получаете новые впечатления и эмоции от новых путешествий.