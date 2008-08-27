Шандра: к пожару на арсенале идут еще 6 пожарных танков

К месту пожара и взрывов на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины в Харьковской области направляются еще 6 пожарных бронированных танков. Об этом сообщил журналистам министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА перед экстренным заседанием правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром и взрывами боеприпасов на арсенале вблизи г. Лозовая в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, к месту ЧП «подтягиваются пожарные бронированные танки, которые могут локализовать пожар. На месте работают два противопожарных танка и подтягиваются еще 6 таких же танков для гашения пожара непосредственно в районе взрывов».

В.ШАНДРА сообщил, что для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы МЧС Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Глава МЧС сообщил, что, по предварительным данным, максимальный радиус разлета осколков боеприпасов, хранящихся на арсенале, не может превысить 4 км.