В Харькове будет работать управление НАБУ, за которым закреплено 6 областей

Как сообщает НАБУ, соответствующий приказ подписал директор бюро Артем Сытник.

Юрисдикция харьковского теруправления НАБУ будет распространяться на Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и территорию проведения антитеррористической операции - Луганскую и Донецкую области.

Штатная численность сотрудников управления составит 8 человек.

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По решению директора НАБУ будет объявлен конкурс на должность директора новосозданного управления.

Ранее были созданы львовское и одесское теруправление НАБУ. Руководитель львовского теруправления приступил к исполнению своих обязанностей, на должность руководителя одесского объявлен повторный конкурс.