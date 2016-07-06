В Харькове будет работать управление НАБУ, за которым закреплено 6 областей
Создано харьковское территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины.
Как сообщает НАБУ, соответствующий приказ подписал директор бюро Артем Сытник.
Юрисдикция харьковского теруправления НАБУ будет распространяться на Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и территорию проведения антитеррористической операции - Луганскую и Донецкую области.
Штатная численность сотрудников управления составит 8 человек.
Читайте такжеХолодницкий: НАБУ и САП не будут "подметать" за другими органами и исправлять их ошибки
По решению директора НАБУ будет объявлен конкурс на должность директора новосозданного управления.
Ранее были созданы львовское и одесское теруправление НАБУ. Руководитель львовского теруправления приступил к исполнению своих обязанностей, на должность руководителя одесского объявлен повторный конкурс.