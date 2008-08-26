В Запорожской области застрелили майора МЧС

В Запорожской области застрелен майор аварийно-спасательного отряда Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, тело майора второго аварийно-спасательного отряда спецназначения, базирующегося на территории Мелитопольского района Запорожской области, было обнаружено накануне коллегами погибшего.

"Тело было обнаружено на складе отряда в пгт.Мирное. По предварительным данным, причиной смерти майора МЧС стало огнестрельное ранение: пуля прошла навылет и нанесла ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в прокуратуре, отметив, что в совершении данного преступления подозревается прапорщик этого же аварийно-спасательного отряда - мужчина 1979 г.р., который был другом и кумом погибшего.

По данным Мелитопольского ГУВД, сообщение об исчезновении майора, тело которого было обнаружено накануне, поступило в милицию 21 августа от жены спасателя.

"Женщина заявила, что 11 августа ее муж ушел на работу и пропал", - рассказали в горотделе милиции.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.