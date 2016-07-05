СМИ: В Харькове призывников не взяли в погранслужбу из-за татуировок

21:45, 05 июля 2016
Общество
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В пограничную государственную службу недобор по срочникам. Часть харьковских призывников «забраковали» из-за татуировок.

армія солдати всу збройні / upogau.org

Об этом пишет "Слобідський край".

Во время недавней призывной кампании Харьковская область пополнила ряды Вооруженных Сил Украины, Пограничной государственной службы и Нацгвардии на 1030 солдат срочной службы. Для ВСУ и Нацгвардии плановое задание выполнено на 100%, а вот в ряды ГПС Харьковщина не додала 50 призывников.

"В этом есть и наши просчеты (военкоматов), но в тоже время у меня, как у областного комиссара, есть претензии и к представителям погранслужбы. Представители ПДС несколько путают срочную службу и службу по контракту, - отметил военком Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин. - В работе их частей прослеживалась тенденция, они вызывали призывников и спрашивали: «Хотите у нас служить или нет?». Довольно большое количество призывников отказывалось. «Раз не хотите, тогда мы вас не будем брать в команду». Но это ведь не служба по контракту, а срочная военная служба. По закону, если призывник годен по состоянию здоровья, не имеет права на отсрочку, то он обязан служить".

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Также областной военный комиссар добавил, что некоторые призывники, которые хотели служить в погранслужбе не прошли отбор из-за татуировок.

"К призывникам есть требования по татуировкам - нельзя, чтобы тату были на открытых участках тела. Представители государственной пограничной службы смотрели татуировки практически на всем теле, - объясняет Юрий Калгушкин. - Мое мнение, даже если тату есть на отрытом участке тела, от этого чувства патриотизма или гражданская позиция не становятся меньше или больше. Тату сейчас среди молодежи популярны".

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