Взрывы на артскладах стихли, но ликвидация пожара продолжается

В Запорожской области продолжают гасить пожар на артиллерийских складах вблизи с. Новобогдановка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра 21 августа очагов открытого огня и фактов взрывов боеприпасов на территории базы не зафиксировано. (Вчера вице-премьер министр Украины Андрей КЛЮЕВ, прибывший в зону чрезвычайной ситуации, сказал, что затушить очаги тления на складах боеприпасов удастся не раньше, чем через несколько дней – УНИАН).

К ликвидации пожара и оказанию помощи населению на протяжении суток от МинЧС, МВД, Минобороны и Минздрава Украины привлекалось 428 человек и 96 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на складах боеприпасов неподалеку от села Новобогдановка в результате повышения температуры взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. С территории воинской части эвакуированы все работники и жители окружающих сел.

20 августа было возобновлено движение автотранспорта на автодороге Харьков-Ялта и движение поездов на участке Мелитополь-Новобогдановка Приднепровской железной дороги.