Президент завтра проведет круглый стол

Завтра, 21 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует провести в Автономной Республике Крым круглый стол с представителями крымской общественности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Представительстве Президента Украины в АРК.

По информации Представительства, в ходе встречи, на которую приглашены представители крымских татар, украинской общественности и некоторых политических сил Крыма, глава украинского государства планирует обсудить недавние события в Бахчисарае.

Отъезд на круглый стол для аккредитованных журналистов запланирован на 7 часов утра от здания Представительства Президента Украины в АРК.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО работает в Крыму, в своей летней резиденции.