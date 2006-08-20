Президент завтра проведет круглый стол
14:52, 20 августа 2006Общество
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На встречу приглашены представители общественности
Завтра, 21 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует провести в Автономной Республике Крым круглый стол с представителями крымской общественности.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Представительстве Президента Украины в АРК.
По информации Представительства, в ходе встречи, на которую приглашены представители крымских татар, украинской общественности и некоторых политических сил Крыма, глава украинского государства планирует обсудить недавние события в Бахчисарае.
Отъезд на круглый стол для аккредитованных журналистов запланирован на 7 часов утра от здания Представительства Президента Украины в АРК.
Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО работает в Крыму, в своей летней резиденции.
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