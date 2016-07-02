В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей в очередях стоят более тысячи машин
10:09, 02 июля 2016Общество
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В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей сегодня по состоянию на 09.30 в очередях стоят 1 тыс. 210 автомобилей.
В Львовской области очереди зафиксированы на нескольких пограничных пропускных пунктах / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы, на Волыни в пункте пропуска «Ягодин авто» в очереди стоят 150 автомобилей, в пункте пропуска «Устилуг» - 120 автомобилей.
Читайте такжеВ ГПСУ опровергли информацию о растущем потоке отдыхающих в аннексированный КрымВ Львовской области очереди зафиксированы на пограничных пропускных пунктах «Угринов» (220 автомобилей), «Рава-Русская» (200 автомобилей), «Грушев» (90 автомобилей), «Краковец» (200 автомобилей), «Шегини» (150 автомобилей), «Смильница» (80 автомобилей).
В пунктах пропуска на границе со Словацкой Республикой, Венгрией и Румынией очередей нет.
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