В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей в очередях стоят более тысячи машин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы, на Волыни в пункте пропуска «Ягодин авто» в очереди стоят 150 автомобилей, в пункте пропуска «Устилуг» - 120 автомобилей.

Читайте такжеВ ГПСУ опровергли информацию о растущем потоке отдыхающих в аннексированный КрымВ Львовской области очереди зафиксированы на пограничных пропускных пунктах «Угринов» (220 автомобилей), «Рава-Русская» (200 автомобилей), «Грушев» (90 автомобилей), «Краковец» (200 автомобилей), «Шегини» (150 автомобилей), «Смильница» (80 автомобилей).

В пунктах пропуска на границе со Словацкой Республикой, Венгрией и Румынией очередей нет.