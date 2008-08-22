Адвокаты заявляют о грубых нарушениях прав адвокатов

Запорожские адвокаты заявляют об их избиении представителями налоговой милиции.

В частности, руководитель одной из адвокатских контор в Запорожье Евгений ВАСИЛЬЕВ на пресс-конференции в УНИАН рассказал, что недавно одно юридическое лицо обратилось к ним за юридической помощью в споре с местной налоговой администрацией. По его словам, после того, как он согласился защищать их интересы и ему официально были переданы важные документы по этому делу, представители налоговой в течение одного месяца четыре раза приходили в офис адвокатской конторы, оказывая всяческое давление.

Е.ВАСИЛЬЕВ отметил, что, ничего не добившись от самих адвокатов, запорожская налоговая обратилась в суд, который выдал ордер на проведение обыска по месту жительства адвоката Е.ВАСИЛЬЕВА. Несмотря на то, что ордер был выдан на обыск по месту жительства, вчера, по словам адвоката, в 13.00 в офис адвокатской конторы, выломав двери, ворвались несколько человек в штатском, а также представители физзащиты. Е.ВАСИЛЬЕВ заявил, что не обращая никакого внимания на просьбы предъявить документы и объяснить цель своего появления, юристов, находящихся в офисе, повалили на пол, скрутили руки за спиной и начали избивать, в частности, сам руководитель конторы получил множественные удары по голове.

Он уточнил, что в момент захвата помещения сотрудники офиса успели вызвать милицию. Однако приехав на место событий и узнав, что в офис проникли представители налоговой, сотрудники милиции собрались и уехали.

Е.ВАСИЛЬЕВ подчеркнул, что впоследствии ему удалось узнать, кто именно из сотрудников налоговой милиции руководил этим «обыском». Он сказал, что по данному инциденту адвокаты обратились во все «мыслимые и немыслимые органы» с просьбой расследовать такие действия представителей милиции, и надеются, что, несмотря ни на что, адвокатура как независимый институт в Украине будет сохранена.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции председатель «Украинского юридического общества» Олег БЕРЕЗЮК отметил, что подобные грубые нарушения законов и прав адвокатов в последнее время стали регулярными. Он призвал всех адвокатов, пострадавших в подобных инцидентах, обращаться в юридическое общество. По его словам, когда их организация будет располагать всей информацией, они будут обращаться во все органы власти и «спрашивать, отвечают ли занимаемым должностям те люди, которые бьют адвокатов».