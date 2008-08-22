Пограничники не пропустили 38 граждан Молдовы в Полтаву на заработки

В Одесской области в пункте пропуска „Кучурган-авто” пограничники не пропустили в Украину 38 граждан Молдовы.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, все граждане пытались попасть в Украину на рейсовом автобусе, который следовал в Полтаву из молдавского населенного пункта Архей.

После проведенных собеседований выяснилось, что 16 женщин и 22 мужчин едут в Украину посетить родственников, однако никто из них ни адреса, ни города, где проживают близкие люди, назвать не смог.

Пограничникам стало известно, что граждане Молдовы в возрасте от 16 до 45 лет пытались попасть в Полтаву на заработки.

После выдачи соответствующих постановлений молдаване были отправлены в обратном направлении.