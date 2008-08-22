Полтавский горсовет принял решение о памятнике Ивану Мазепе

Депутаты Полтавского городского совета сегодня на внеочередной приняли решение об установке памятника гетману Ивану Мазепе на Соборной площади в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" данное решение проголосовали 28 из 42 присутствующих депутатов.

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ, также присутствующий на сессии, сообщил депутатам, что на сооружение памятника поступили 1 млн. грн. госсубвенции согласно указу Президента о праздновании 300-летия Полтавской битвы.

В.АСАДЧЕВ призвал депутатов проголосовать за сооружение памятника, чтобы иметь возможность использовать госсубвенцию также на улучшение инфраструктуры города.

Как сообщалось, ранее планировалось установить памятник И.Мазепе на Поле Полтавской битвы рядом с памятником Петру І и королю Швеции Карлу ХІІ.