С железнодорожного вокзала в Житомире эвакуировали пассажиров
Из-за сообщения о заминировании
В Житомире с железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров из-за сообщения о его заминировании.
Об этом УНИАН сообщил дежурный линейного отделения милиции станции "Житомир" Юго-Западной железной дороги.
По его словам, сегодня утром руководству Житомирского железнодорожного вокзала аноним сообщил о его заминировании, после чего была проведена эвакуацию пассажиров и проверка вокзала.
Эти действия проводить было несложно, поскольку на время получения сообщения о заминировании в здании Житомирского вокзала не было большого количества пассажиров, а на путях – поездов, отметил собеседник.
По данным правоохранительных органов, речь идет об обычном хулиганстве, поскольку никакой взрывчатки выявлено не было.
Правоохранительные органы проводят расследование.