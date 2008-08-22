С железнодорожного вокзала в Житомире эвакуировали пассажиров

В Житомире с железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров из-за сообщения о его заминировании.

Об этом УНИАН сообщил дежурный линейного отделения милиции станции "Житомир" Юго-Западной железной дороги.

По его словам, сегодня утром руководству Житомирского железнодорожного вокзала аноним сообщил о его заминировании, после чего была проведена эвакуацию пассажиров и проверка вокзала.

Эти действия проводить было несложно, поскольку на время получения сообщения о заминировании в здании Житомирского вокзала не было большого количества пассажиров, а на путях – поездов, отметил собеседник.

По данным правоохранительных органов, речь идет об обычном хулиганстве, поскольку никакой взрывчатки выявлено не было.

Правоохранительные органы проводят расследование.