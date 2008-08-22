Киевлян просят лишний раз не высовываться

В Киеве во время празднований Дня государственного флага и Дня независимости будут введены усиленные меры безопасности по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ, проинформировали в пресс-службе Президента.

Он отметил, что Управление государственной охраны вместе со всеми правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность должностных лиц и граждан во время проведения официальных торжеств.

«С целью обеспечения спокойствия и общественного порядка подавляющая часть подразделений правоохранителей на период проведения мероприятий будет работать в усиленном варианте несения службы», - сказал он.

По данным В.ГЕЛЕТЕЯ, Координационный штаб правоохранительных органов под председательством УГО разработал план мероприятий обеспечения безопасности во время проведения государственных праздников, в частности военного парада.

Особенность нынешнего празднования Дня независимости заключается в том, что оно будет более масштабным: 23 августа на Майдане Незалежности состоится торжественная акция - поднятие государственного флага, а на 24 августа запланировано проведение военного парада с привлечением военной техники. Соответственно, это требует большего внимания и усилий стражей порядка, заметил В.ГЕЛЕТЕЙ.

Также, добавил он, усилены меры безопасности будут введены и ввиду событий, произошедших на День независимости в Беларуси.

Поэтому начальник УГО обратился к киевлянам и гостям столицы с просьбой во время празднований придерживаться рекомендаций правоохранительных органов относительно поддержания общественного порядка и поведения во время проведения торжественных мероприятий.

В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что во время праздничных мероприятий 23 августа, в День Государственного флага, с 06.00 до ориентировочно 11.00 (окончание мероприятий) будет перекрыто движение автотранспорта, а также проход граждан без соответствующих приглашений на мероприятие по таким улицам: Крещатик - от Прорезной до Европейской площади; Институтской - от Крещатика до Ольгинской; Городецкого - от Крещатика до Заньковецкой; Михайловской - от Крещатика до Трехсвятительской.

24 августа, в День независимости, с 06.00 до ориентировочно 13.00 (окончание мероприятий) будет перекрыто движение автотранспорта, а также проход граждан без соответствующих приглашений на мероприятие по таким улицам: Крещатик – полностью; Большая Васильковская - от улицы Саксаганского до площади Льва Толстого; Площадь Льва Толстого; Европейская площадь; Институтская - от Крещатика до Ольгинской; Городецкого - от Крещатика до Заньковецкой; Михайловская - от Крещатика до Трехсвятительской.

Также будут перекрыты улицы во время передвижения военной техники, а именно: Владимирский спуск; Сагайдачного – полностью; Контрактовая площадь; Ильинская; Набережно-Крещатикская; Нижний Вал.

Кроме того, 24 августа со времени открытия метро станция «Майдан Незалежности» будет закрыта до окончания военного парада.

Руководитель УГО обращается с просьбой к жителям домов, расположенных на Майдане Незалежности, воздержаться без неотложной надобности от выхода на балконы, крыши, открытия окон, проведения фото- и видеосьемки, чтобы не отвлекать и не провоцировать специальные подразделения, обеспечивающие меры безопасности.

УГО также призывает всех, кто получил приглашение на все торжественные мероприятия, к большей дисциплинированности. Такие лица будут проходить контроль на безопасность, поэтому они должны прибыть на мероприятие предварительно (за 30-50 минут до запланированного начала мероприятия) и иметь при себе удостоверение личности. Также желательно брать с собой минимальное количество вещей (пакетов, сумок и т. п.).

УГО также просит граждан обращать внимание на оставленные пакеты, коробки, чемоданы, а в случае их выявления немедленно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

«Выполнение указанных рекомендаций в значительной степени поможет в работе правоохранительных органов Украины, которые будут обеспечивать безопасность должностных лиц и способствовать спокойствию граждан», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.