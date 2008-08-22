В Донецкой области изъяли более 1200 артснарядов
18:33, 22 августа 2008Общество
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Информация МЧС
В период 19-22 августа в лесополосе вблизи села Орехуватка Славянского района Донецкой области пиротехнической группой МЧС во время проведения обследования территории обнаружены и изъяты 1 тыс. 239 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
476 боеприпасов уже обезврежены, работы продолжаются.
Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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