Правительство Москвы купило санаторий в Крыму - 320 метров берега

ОАО «Фонд межотраслевых инвестиций» (г. Москва, РФ), принадлежащее правительству Москвы, купило 99,74% акций (7,71 млн. шт.) ОАО «Санаторий «Киев» (г. Керчь, АРК).

Об этом компания сообщает на информационном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как указывается в сообщении, смена собственника ОАО состоялась 21 августа т.г.

Ранее 99,74% акций санатория принадлежало ООО «Восточный Крым» (г. Керчь, АРК).

Справка УНИАН. ОАО "Санаторий "Киев" образовано в 1999 г. приказом Фонда имущества Автономной Республики Крым.

Санаторий расположен на территории 5,5 гектаров, береговая полоса имеет протяженность в 320 метров. На территории санатория имеются: спальный корпус, пищеблок, клуб, медицинский корпус, сауна, прачечная, теплопункт, ТП, хозяйственные постройки, два бара, танцевальная площадка, две спортивные площадки, ангар для хранения лодок и пляжного инвентаря, причал, два выносных причала, набережная, водяная горка, детский бассейн.

Санаторий располагает шестиэтажным спальным корпусом на 460 отдыхающих.

ОАО «Санаторий «Киев» в 2007 году увеличило чистый убыток на 26,4% по сравнению с 2006 годом - до 453,8 тыс. грн. Чистый доход предприятия в прошлом году возрос на 43,6% - до 1,317 млн. грн.

В 2007 году правительство Москвы приняло решение создать ОАО «Фонд межотраслевых инвестиций». Основным направлением деятельности и целью создания Общества является совершенствование управления пакетами акций, принадлежащими Москве. Функции по координации и контролю над деятельностью ОАО «Фонд межотраслевых инвестиций» осуществляет департамент имущества Москвы.