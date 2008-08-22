Эксперты УЕФА заметили прогресс в подготовке Украины к Евро-2012

Эксперты УЕФА отмечают существенный прогресс в подготовительном процессе Украины к Евро-2012.

Об этом они сказали по результатам инспекционного визита в Украину, который продолжался с 18 августа и закончился сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального агентства Украины по вопросам Евро-2012.

В частности, эксперт по вопросам стадионов Марк ТИММЕР обратил внимание на качественные изменения в вопросе реконструкции НСК «Олимпийский» и начала строительства стадиона во Львове. В свою очередь эксперты по транспортной инфраструктуре положительно оценили результаты начала реконструкции автодорог и железнодорожных сообщений Украины.

В свою очередь председатель Национального агентства по вопросам Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО отметил, что "это дает основания говорить, что во время проведения Стратегического совета УЕФА в Ньоне 27 сентября будут окончательно развеяны какие-либо сомнения относительно проведения чемпионата в Украине и Польше».

Как сообщалось, инспекторы УЕФА 18 августа ознакомились с ходом подготовительных работ в Киеве, 19 августа – Харькове, 20 августа посетили Львов и Днепропетровск, а 21 августа – Одессу и Донецк.