Аналитическое агентство «Главред» запускает проект «ИноСМИ», который будет публиковать переводы материалов иностранной прессы (http://inozmi.glavred.info).

Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Сайт будет публиковать переводы на украинском наиболее резонансных материалов об Украине, которые будут появляться в мировых СМИ.

«Приоритет, бесспорно, будут иметь материалы ведущих СМИ, которые формируют общественное мнение в своих странах. Но не останутся без внимания и «жизненные» темы, через которые в значительной мере складывается представление об Украине у рядовых граждан», - сказала вице-президент компании «Главред-медиа» Юлия ЛЫМАРЬ.

Руководить проектом «ИноСМИ» будет Андрей ПРОБИТЮК, в прошлом руководитель проектов «Правила жизни» на СТБ и «Черным по белому» на телеканале «1+1».