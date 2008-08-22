Долги британцев уже превысили ВВП Великобритании

Совокупный размер долгов британцев превысил в нынешнем году национальный ВВП Соединенного королевства. Об этом сообщила сегодня служба экономической статистики Grant Thornton, передает ИТАР-ТАСС.

На конец июня задолженность граждан Великобритании достигла 1 трлн. 444 млрд. фунтов стерлингов (2,88 трлн. долл). ВВП страны составил на этот же период 1 трлн. 410 млрд. фунтов стерлингов (2,82 трлн. долл).

Согласно подсчету службы Grant Thornton, каждая британская семья должна банкам, магазинам, местным властям, знакомым и другим кредитором сумму в 58 тыс. 461 фунт стерлингов (116 тыс. 922 долл.). При этом размеры долга быстро увеличиваются.