Долги британцев уже превысили ВВП Великобритании
15:09, 22 августа 2008Общество
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Экономическая статистика Grant Thornton
Совокупный размер долгов британцев превысил в нынешнем году национальный ВВП Соединенного королевства. Об этом сообщила сегодня служба экономической статистики Grant Thornton, передает ИТАР-ТАСС.
На конец июня задолженность граждан Великобритании достигла 1 трлн. 444 млрд. фунтов стерлингов (2,88 трлн. долл). ВВП страны составил на этот же период 1 трлн. 410 млрд. фунтов стерлингов (2,82 трлн. долл).
Согласно подсчету службы Grant Thornton, каждая британская семья должна банкам, магазинам, местным властям, знакомым и другим кредитором сумму в 58 тыс. 461 фунт стерлингов (116 тыс. 922 долл.). При этом размеры долга быстро увеличиваются.
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