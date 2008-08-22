Прогноз погоды на праздники

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°); в южной и восточной частях ночью 17-22°, на побережье морей до 24°, днем 31-36°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24-25 августа - переменная облачность. 24 августа в западной части, 25 августа и в северных и местами центральных областях кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях 24 августа кое-где сильный дождь. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 17-22°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 13-18°, 25 августа в западных областях 9-14°; днем 26-31°, в западной части, а 25 августа и на севере страны 19-24°.

26- 27 августа - преимущественно без осадков. Температура ночью 8-14°, днем 21-27°; в южной части, Донецкой и Луганской области ночью 12-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-30°.

28 августа - без осадков, 29 августа - в западных областях с дальнейшим распространением на большую часть территории страны кратковременные дожди, грозы (в южной и восточной части местами). Незначительное колебание температуры.

В Киеве в субботу осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°. По области - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

24-25 августа – переменная облачность. 24 августа без существенных осадков, 25 августа кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 13-18°; днем 24 августа 26-31°, 25 августа 19-24°.

26-27 августа - преимущественно без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.