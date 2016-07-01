США передали Украине немало технической помощи для борьбы с коррупцией - посол

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт, передает "Голос Америки".

"Правительсво США уже передало немало технической помощи: сканеры, специальное программное обеспечение. Это поможет НАБУ эффективней расследовать связанные с расследованием преступления", - сказал Пайетт.

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По его словам, меморандум между ФБР и НАБУ - это часть "большого покета" помощи, которая поможет Украине бороться с коррупцией.

29 июня Антикоррупционное бюро и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, ведомства будут совместно работать над раскрытием преступлений, связанных с международным отмыванием денег, международным возвращением активов, взяточничеством и коррупцией высокопоставленных украинских чиновников.