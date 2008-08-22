Как проехать по Киеву в День Независимости

Во время празднования 17-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа в Киеве будет усилена охрана общественного порядка, общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в соответствии с распоряжением председателя КГГА 23 августа на Крещатике во время проведения праздничных мероприятий и молодежной легкоатлетической эстафеты «Эстафета Независимости» будет запрещено движение всех видов транспорта.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, 24 августа движение всех видов транспорта будет заперещено:

на Крещатике во время проведения парада войск и праздничных мероприятий;

на Софийской площади (кроме городского пассажирского транспорта общего пользования) во время проведения мероприятий;

на ул. Софийской и ул. Малой Житомирской (кроме городского пассажирского транспорта общего пользования) с 17.00 до 22.00 для безопасного движения транспорта общего пользования, во время проведения праздничных мероприятий на Майдане Незалежности.

Временно 23 августа с 10.00 до 12.00 будет приостановлено движение всех видов транспорта, в том числе и пассажирского, в районе подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому, князю Владимиру, гетману Богдану Хмельницкому, монументу Славы и цветочных композиций к памятному знаку «Голодомор 1932-1933» во время возложения цветов к памятникам.

23 и 24 августа во время проведения праздничных мероприятий на Крещатике и Майдане Незалежности в работу маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования будут внесены изменения. Чтобы все киевляне и гости столицы, которые будут праздновать 17-ю годовщину независимости Украины, смогли без труда добраться домой после завершения праздничных мероприятий, будет обеспечена бесперебойная работа транспорта на маршрутах после завершения праздника. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, проходящими возле станций метрополитена после прохождения последних поездов метрополитена.

Коммунальным предприятием «Киевпасстранс» будет предусмотрен резерв подвижного состава пассажирского транспорта в районе основных пунктов ожидания транспорта.

Также 24 августа во время проведения мероприятий на Майдане Незалежности и Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет увеличено количество пассажирского транспорта.

23 и 24 августа вход и выход на станции метрополитена «Майдан Незалежности» будут закрыты вплоть до завершения общегосударственных мероприятий. Станция будет работать только на пересадке с линии на линию, о чем пассажирам будет поставлено в известность заблаговременно.