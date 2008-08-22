Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ извинился перед киевлянами за неудобства, связанные с перекрытием улиц столицы при проведении репетиций парада на Крещатике ко Дню независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал журналистам вчера поздно вечером после завершения генеральной репетиции парада, который состоится в Киеве 24 августа в ознаменование 17-й годовщины независимости Украины.

“Во время встречи с мэром Киева, где мы обсудили вопрос относительно безопасности проведения парада, я извинился перед всеми киевлянами за неудобства, связанные с перекрытием улиц и задержкой движения по столице”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Вместе с этим он высказал удовлетворение уровнем подготовки к параду и выразил надежду, что украинцы высоко оценят уровень Вооруженных Сил и профессионализм военнослужащих, который будет продемонстрирован во время торжественного прохождения парадных расчетов и механизированной колонны.

Министр также отметил, что парад войск Вооруженных Сил Украины станет наиболее ярким действом среди торжественных мероприятий ко Дню независимости.

Как сообщал УНИАН, нынешний парад на Крещатике состоится с привлечением военной техники и авиации. В целом в параде примут участие 19 парадных расчетов, 144 единицы вооружения и военной техники в составе механизированной колонны и 30 летательных аппаратов (8 вертолетов и 22 самолета).