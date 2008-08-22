Минздрав ищет «липовых» инвалидов-поступающих

Министерство здравоохранения проверяет документы детей-инвалидов, которые в этом году вступали в высшие медицинские заведения. Министерскую проверку инициировали общественные организации, которые осуществляли мониторинг вступительной кампании и заявили о «нашествии» инвалидов-поступающих.

Как сообщает министерство здравоохранения, в этом году почти три сотни инвалидов стали студентами медицинских вузов. Это втрое больше, чем в предыдущем году. Причем половина из этих студентов получили инвалидность на протяжении двух последних лет. Именно эти документы и проверяют областные управления здравоохранения. Лидером по количеству «новоиспеченных» студентов-инвалидов является Львовский национальный медуниверситет. Комиссия уже обнаружила недостоверности, не обоснованы экспертные выводы во Львовской и Донецкой областях, но это одиночные случаи, сообщает Минздрав. Пока еще проверено 80 процентов документов. Интересно, что призеры международных и всеукраинских олимпиад не проявили особенного интереса к медицинским вузам. Таких желающих оказалось в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Немецкая волна