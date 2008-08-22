Еще рано давать оценку эффективности почасовой оплаты шахтерам

Председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО считает, что пока рано давать оценку эффективности почасовой оплаты труда шахтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 20 августа на пресс-конференции.

«Трудно сейчас сказать что-то о форме новой оплаты труда, несколько только предприятий работают», - сказал губернатор.

К сожалению, отметил В.ЛОГВИНЕНКО, в Донецкой области «есть угольные предприятие, на которых 100% зарплата выплачивается за счет средств госбюджета».

Кроме того, по его словам, «на угледобывающих предприятиях региона сегодня 37% - работающие пенсионеры». Он добавил, что также «есть избыточная численность - при объеме добычи 35 млн. тонн в год в отрасли не должно работать более 60 тысяч человек, а на сегодняшний день работает более 100 тысяч».

Как он подчеркнул, парадоксально, но на шахтах «существует дефицит горнорабочих очистного забоя, проходчиков, то есть, основных профессий». «Престижность шахтерского труда утратила свою значимость, - отметил губернатор. - При той заработной плате, которая есть сегодня в угольной промышленности, безусловно, это совершенно не привлекательно при тех условия труда, которые есть».

Как сообщал УНИАН, Мингулепром ввел с 1 июля в качестве эксперимента почасовую оплату труда на 7 шахтах. Эксперимент продлится 3 месяца.

Почасовая оплата введена, в частности, на ГП «Шахтоуправление Донбасс», на шахте Центральная ГП «Красноармейскуголь», на шахте Белозерская ГП «Добропольеуголь», «им. Гаевого» ГП «Артемуголь», "им. 19 Партсъезда" ОАО «Луганскуголь», на шахте № 81 Киевская ГП «Ровенькиантрацит», а также на шахте «Червоноградская» ГП «Львовуголь».

О том, что с 1 июля т.г. на почасовую оплату труда будут переведены шахтеры, работающие в условиях повышенного риска, заявила 11 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства отметила, что переход на почасовую оплату труда не приведет к снижению уровня существующей заработной платы в угледобывающей отрасли Украины.