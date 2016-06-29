В День Конституции Украины в Киевском Патриархате напомнили и о существовании Конституции духовной

«Высший закон нашего государства, который был принят ровно 20 лет назад, и сегодня определяет основные обязанности и права государства, общества и граждан, и это очень важный документ для нашей страны. Однако, пытаясь придерживаться социальных законов, в то же время мы можем абсолютно забывать о существовании не менее важной духовной Конституции, которая основывается на духовных законах и является универсальной для каждого человека на Земле», – говорится в статье.

«Культивированная в современном мире цель жизни, которая заключается в максимальном удовлетворении всех так называемых естественных потребностей человека и связана с широкой социальной "свободой" личности, исходит из понимания человека как существа уже духовно полноценного (человек – это звучит гордо), который нуждается только в соответствующих материальных и социальных условиях жизни. Очень важно понимать, что так же, как существуют законы материального мира, нарушение которых приводит порой к трагическим последствиям, существуют и законы духовные, установленные Богом, нарушение которых приводит к разрушению природы человека. Это касается даже физических законов, ведь Бог есть Творец мира и эти законы – также от Него. И мы все вынуждены выполнять, например, и эти законы физики – не спускаемся с десятого этажа дома через окно, а идем по лестнице, потому что знаем, что разобьемся», – подчеркивают в Киевском Патриархате.

Сайт УПЦ КП отмечает, что человеческая свобода – очень неоднозначное понятие, и оно может употребляться в разных значениях. Например, свобода воли, которая является одним из фундаментальных свойств человеческой природы и которая выражается во внутреннем самоопределении личности перед выбором добра и зла. Социальная свобода – свобода дел в окружающем мире (мораль как совокупность норм поведения, обычаи, законы...). А также духовная свобода, которая выражается во власти человека над своим эгоизмом, страстями, греховными чувствами, чрезмерными желаниями, то есть выражается во власти над самим собой. «Эта духовная свобода, а не внешняя, социальная, и является той целью для человека, который хочет быть свободным. Свобода же, которая стала над любовью, "свобода без Бога" – страшная», – убеждены в Церкви.

В Киевском Патриархате напоминают, что современная цивилизация, с неуклонной прямолинейностью утверждая безопасность плоти и свободу страстей, все больше игнорирует безопасность души и все дальше отходит от основ христианской любви. «Ненормальность, беззаконие жизни всегда порождает страдание, которое должно побудить разумное существо – человека – искать его причины не только в мире физическом, но и в духовном. Но, к сожалению, человек, исследуя мир материальный, не уделяет одновременно должного внимания духовной сфере жизни и потому непрерывно нарушает ее законы.

«Поэтому, празднуя день, посвященный Конституции государственной, давайте помнить и о Законе Божьем как о Конституции духовной. Потому что без последней и первая становится бессильной и мало плодотворной. Так же, как без духовного совершенствования и материальный рост превращается лишь в пустую погоню за удовольствиями»,– заключает редакционная статья официального сайта Киевского Патриархата.

С полным текстом статьи "Конституция государственная и Конституция духовная" можно ознакомиться здесь.