Ющенко запретил самолетам на параде крутить "финты" над Киевом (обновлено)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил демонстрацию технических возможностей самолетов во время военного парада в Киеве 24 августа.

Согласно обнародованному на официальном сайте Президента Указу “Об обеспечении безопасности граждан во время проведения парада войск в честь 17-й годовщины независимости Украины”, глава государства поручил Министерству обороны Украины с участием Киевской городской государственной администрации принять исчерпывающие меры для безусловного обеспечения безопасности граждан во время проведения в городе Киеве парада войск в честь 17-й годовщины независимости Украины, подготовки к нему, в частности практических тренировок в районе его проведения, в том числе во время пролетов 30 единиц летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины.

Также Президент постановил запретить демонстрацию технических возможностей летательных аппаратов во время подготовки (тренировок) и проведения парада войск в городе Киеве.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, во время подготовки парада в Киеве КГГА и Минобороны обсуждали вопрос пролета авиатехники, однако горадминистрация не поддерживала это предложение оборонного ведомства.