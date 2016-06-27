В Измаиле водопроводная вода соответствует нормам - городской глава

Об этом в Facebook сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, Центральная иммунная вирусологическая лаборатория Одессы сегодня, 27 июня, сообщила, что пробы, отобранные в сетях городского водопровода Измаила, дали отрицательные результаты.

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«Об этом сегодня сообщила заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований отдельного подразделения «Измаильский горрайонный отдел лабораторных исследований госучреждения «Одесский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» Татьяна Пинк», - написал Абрамченко.

Он отмечает, что, таким образом, сети коммунального предприятия «Измаильское ПУВКХ» чисты – как и артезианские скважины.

«Это значит, что вода из сетей Измаильского горводопровода безусловно пригодна для употребления. Поэтому с завтрашнего дня мы прекращаем возить ее в город бочками – она в кранах такая же, как и в скважинах», - уточнил Абрамченко.

Он добавил, что в городе продолжают бесплатно лечить больных, которые поступили в стационары во время вспышки кишечной инфекции. Также продолжается развоз питьевой бутилированной воды представителям социально незащищенных категорий населения.

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«Со вторника (28 июня – УНИАН) открываются рынки и объекты ресторанного бизнеса, которые провели соответствующие подготовительные мероприятия», - написал мэр.

Как сообщал УНИАН, по данным мэра Измаила Одесской области Андрея Абрамченко, в течение 16-27 июня (по состоянию на 7.00 понедельника) в Измаильскую районную больницу обратились 735 человек с жалобами на кишечное отравление.

Предварительная причина заболевания – употребление недоброкачественной воды.