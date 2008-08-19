Президент наградил Черновецкого, Данилко, Поплавского и многих других

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Киевского городского председателя, главу Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Об этом идет речь в Указе от 19 августа 2008 года “О награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений и организаций в связи с Днем Независимости Украины”, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Кроме того, этим Указом, “за значительный личный вклад в социально-экономическое, культурное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и по случаю 17-летия независимости Украины” орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден Борис МОВЧАН - академик НАН Украины, главный научный сотрудник Института электросварки имени Патона НАН Украины.

Орденом "За заслуги" I степени награжден Даниил КУРДЕЛЬЧУК - президент Украинской иностранной юридической коллегии, и Иван УСИЧЕНКО - президент Общества Красного Креста Украины.

Ордена "За заслуги" ІІ степени получили Палладий ГОРБАТЮК - председатель правления - генеральный директор акционерного общества "Фанплит", и поэт-песенник Леонид ФЕДОРУК.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены: Сергей ВАСИЛЬЕВ - обозреватель газеты "Столичные новости", Михаил ВОРОНИН - председатель наблюдательного совета АО "Швейная фабрика "Воронин", Лариса ИВШИНА - главный редактор газеты "День" АО "Украинская пресс-группа", Бесик ШАМУГИЯ - президент Ассоциации грузин Украины "Ибериэли" и другие.

Кроме того, почетное звание "Народный артист Украины" Президент присвоил певице Ирине БИЛЫК и артисту Андрею ДАНИЛКО; главному режиссеру детской телевизионной программы "Шаг к звездам" Михаилу ПОПЛАВСКОМУ и другим известным артистам.

Этим Указом звание “Заслуженный журналист Украины" присвоено, в частности, Елене ГИТЛЯНСКОЙ - корреспонденту Украинского независимого информационного агентства (УНИАН) и Григорию ЮЖДЕ - заместителю генерального директора государственной организации "Киевская государственная региональная телерадиокомпания".

Всего ко Дню Независимости Президент присвоил почетные звания и наградил орденами и медалями представителей всех регионов Украины – несколько сот человек.