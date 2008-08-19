Глава горсовета: вряд ли в Севастополе много "двойных граждан"

Председатель Севастопольской городского совета Валерий САРАТОВ считает недостоверными заявления, что в Севастополе многие люди имеют как украинские, так и российские паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая сегодня на пресс-конференции на вопрос журналистов, он заявил: „Если вы не владеете информацией, то не говорите. На сегодняшний день точной информации, конечно, нет ни у кого, но я могу предположить, что несколько тысяч человек имеют российское гражданство”.

Как объяснил В.САРАТОВ, „это связано с моментом становления государств Украина и Россия, когда еще не начали до конца работать системы, и те люди, которые служили на российском флоте и увольнялись в запас в начале 90-х годов, реально еще имели возможность получить российский паспорт. И все”.

В то же время председатель горсовета предложил обратить внимание на другое: „Большинство людей, которые сегодня служат на российском флоте (очевидно, он имеет в виду и граждан Украины – работников предприятий и учреждений флота - УНИАН), женщины и дети, это наши украинцы, которые живут в Украине. Женщины имеют украинский паспорт... И вот эти семьи сегодня составляют население Севастополя. Здесь каких-то засланных со стороны казачков нет”.

Более того, отметил В.САРАТОВ, „эти люди после завершения службы преимущественно остаются в Севастополе. И это очень хорошо, потому что численность населения Украины, как вы знаете, падает из года в год, и чем больше людей трудоспособного возраста остаются на нашей территории, тем лучше Украине».