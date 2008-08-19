В России усиливают охрану стратегических объектов из-за поступающей информации о подготовке грузинскими спецслужбами терактов.

Как сообщает «Эхо Москвы», об этом заявил сегодня глава ФСБ России Александр БОРТНИКОВ.

Он также сказал, что лидеры боевиков активизируют свою деятельность на Северном Кавказе. Под особую охрану будут взяты объекты транспорта, органы государственной власти, объекты энергетики, а также места массового скопления людей. По его словам, прежде всего такие меры будут приниматься в Южном федеральном округе.