Умер Альгимантас Масюлис (добавлены фото)

В Литве в возрасте 76 лет умер один из крупнейших артистов театра и кино Альгимантас Масюлис. О его кончине сообщает РИА Новости со ссылкой на Литовское радио.

Масюлис был ведущим актером Паневежского драматического театра, а с 1976 года служил в Каунасском драматическом театре. Кроме того, он много снимался в кино. Всесоюзную известность ему принесла драма Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" (1966), в которой снялись самые знаменитые прибалтийские актеры: Вия Артмане, Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис. Юозас Будрайтис.

В 1968-м он появился в одной из главных ролей - Вилли Шварцкопфа в популярном телефильме "Щит и меч".

В 1970-х Масюлиса приглашали во множество приключенческих и исторических картин: "Крах инженера Гарина" Леонида Квинихидзе, "Бриллианты для диктатуры пролетариата" Григория Кроманова, "Стрелы Робин Гуда" и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" Сергея Тарасова, "Это сладкое слово - свобода" Витаутаса Жалакявичюса, "Дума о Ковпаке" Тимофея Левчука, "Судьба" Евгения Матвеева, "Голубой карбункул" Николая Лукьянова и многих других, напоминает Лента.ру. Трудно представить фильм о Великой отечественной войне без немецкого группенфюрера или майора в его исполнении.

На театральных подмостках Альгимантас Масюлис исполнял роли в постановках пьес Шекспира, Стриндберга, Ибсена, Бомарше.