В Днепропетровске к Евро-2012 будут созданы две фан-зоны

В Днепропетровске к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года будут созданы две фан-зоны для болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

В частности, фан-зона будет обустроена непосредственно возле стадиона футбольного клуба «Днепр», на территории военного городка, который решением сессии Днепропетровского горсовета уже принят в коммунальную собственность города. Под фан-зоной запланировано построить подземный паркинг на 1,5 тыс. автомобилей.

Вторая фан-зона расположится в сквере рядом со зданием Днепропетровской облгосадминистрации, неподалеку от стадиона.

В сквере будут посажены деревья, газоны, клумбы, обновлены фонтан и система освещения.

Среди новых конструкций, которые планируется установить в сквере – большой экран. Он будет использоваться для трансляции футбольных матчей. В выходные дни на экране планируется демонстрировать программы для детей и кинофильмы „ретро” для людей старшего возраста.

Обе фан-зоны будут оборудованы системой видеонаблюдения.