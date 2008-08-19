Ахметов предупреждает: игра «Шахтера» опасна для вашего здоровья

Плохая игра, демонстрируемая ФК «Шахтер» в Чемпионате Украины по футболу, негативно сказывается на здоровье болельщиков горняков.

Об этом сказал сегодня президент ФК «Шахтер», народный депутат Украины Ринат Ахметов, пишет Остров.

«Так как в последнее время играет моя команда, сердечно-сосудистые заболевания будут развиваться еще быстрее», - сказал он сегодня во время встречи с трудовым коллективом Донецкого областного противоопухолевого центра, организованной в рамках реализуемой благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» программы «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний».

По итогам 5 туров чемпионата Премьер-лиги, «Шахтер» набрал 6 очков из 15 возможных и занимает 7 строчку в турнирной таблице. В активе команды 1 выигрыш, 1 проигрыш и 3 ничьи.

По словам господина Ахметова, следующим направлением его благотворительной деятельности станет борьба с ростом сердечно-сосудистых заболеваний.