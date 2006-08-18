В лексике Януковича появилось новое понятие - «политическая порядочность»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что после подписания Универсала национального единства «порочный круг украинского политического эгоизма оказался разорванным раз и навсегда». Об этом он заявляет в авторском материале, опубликованном в еженедельнике «Киевский телеграф», сообщают «Версии».

«Я мечтаю о том времени, когда простого гражданина Украины будет мало интересовать, кто сегодня премьер-министр государства или какие политические силы сформировали парламентское большинство» - подчеркнул он в статье «Разорвать порочный круг политического эгоизма». По его мнению, начало этому процессу положено, поскольку «политическая реформа создает возможности, при которых страна сумеет, наконец, избавиться от системы сплошной политической безответственности».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что «достижение компромисса в рамках национального «круглого стола» стало свидетельством перехода украинской политики в новое качество». «Взаимные уступки его участников засвидетельствовали, что в критический момент, когда история украинской государственности могла повторить фатальные ошибки прошлого, им хватило мудрости и политической воли принять решение об объединении». По мнению премьера, все осознавали, что подписание Универсала часть наших избирателей воспримет неоднозначно: «мы прекрасно понимали, какую карту при этом будут разыгрывать силы, которые не захотели поступиться узкопартийными интересами ради общенациональных. Но – и Президент, и лидеры партий решились на этот шаг. Тем самым порочный круг украинского политического эгоизма оказался разорванным раз и навсегда».

«Я бы сказал, что 3 августа 2006 года в нашей привычной лексике появилось новое понятие - «политическая порядочность», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.