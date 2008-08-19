В День независимости Киеву обещают грозу

Завтра в Украине ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°; в южной и восточной части ночью 17-22°, днем 31-36°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21-22 августа - переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в восточной и южной части ночью 18-23°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 13-18° (на западе 11-16°), днем 26-31°, 22 августа в западных областях 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

23-24 августа - без осадков, только в западных, а 24 августа и в северных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы. Температура в южной и восточной части ночью 17-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 23 августа 24-29°, 24 августа 19-25°.

В Киеве в среду малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°. По области - малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.

21-22 августа - переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

23 августа - без осадков, 24 августа - кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 23 августа 24-29°, 24 августа 19-25°.