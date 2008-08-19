В Крыму замначальника Генштаба ВСУ проверит готовность военных

11:34, 19 августа 2008
Общество
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Рабочая поездка Романенко

Сегодня в Крыму заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь РОМАНЕНКО проверит степень готовности частей Военно-Морских сил и Воздушных сил ВСУ к выполнению задач по назначению.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в рамках рабочей поездки в Крыму заместитель начальника Генштаба посетит и проверит состояние дел в воинских частях, дислоцированных в Севастополе, Саках и Перевальном.

 

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