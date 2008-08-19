Как в аэропорту «Борисполь» будут бороться с кражами багажа

Руководство аэропорта «Борисполь» и работники Службы авиационной безопасности проводят работу по предупреждению краж багажа пассажиров и профилактике этого вида преступления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, в аэропорту уже принят ряд мер для недопущения хищения имущества пассажиров. Кроме того, проводится ротация персонала грузчиков и службы авиационной безопасности. Также совместно с работниками МВД осуществляются контрольные проверки хранения вещей работников и неожиданные проверки бригад грузчиков во время загрузки/разгрузки багажа, груза, бортовых отправлений и бортовых припасов на борту воздушного судна.

Как отмечают в министерстве, запланировано приобретение специальных технических средств для транспортировки багажа и увеличения количества мест для упаковки багажа в терминалах. Также проводится работа по закупке миниатюрных камер для установки их в грузовых отсеках. Кроме того, в ближайшее время планируется введение коллективной материальной ответственности для грузчиков.

По данным министерства, обсуждается необходимость привлечения более современного технического оборудования в процессе реконструкции терминала «В» для пересмотра багажа. С целью усиления наблюдения в зонах контроля багажа выставлены дополнительные посты Службы авиационной безопасности.

Усилены контроль и проверка транспорта, который выезжает за пределы аэропорта и въезжает на его территорию.

Работники Службы авиационной безопасности совместно с работниками авиакомпаний проводят плановые комиссионные осмотры багажа пассажиров «проблемных» рейсов (рейсов с большим количеством жалоб относительно содержания багажа) в соответствии с графиком.

В аэропорту «Борисполь» утвержден персональный состав комиссии по вопросам правонарушений и борьбы с преступлениями и кражами на предприятии. Заседание комиссии проводится один раз в месяц в соответствии с решением главы комиссии.