В Одессе во дворе жилого дома обнаружена противотанковая мина времен войны

В Одессе во дворе жилого дома, расположенного в густонаселенном микрорайоне, обнаружена противотанковая мина времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня утром в ведомство поступило сообщение от владельца квартиры № 11, расположенной в доме № 32 по улице Пишоновской об обнаружении опасного предмета.

Спасатели установили, что боеприпас – противотанковая мина ТМ-41.

«Пожилой мужчина обнаружил ее в пристройке, расположенной рядом с домом, во время ремонтных работ», - отметили в пресс-службе. Боеприпас найден во время разборки кирпичей в стене сооружения. Мина изъята для обезвреживания.

По вышеназванному адресу расположен жилой 2-этажный дом.