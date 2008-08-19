Немцы рассказали, что они сделают с НСК "Олимпийский"

После реконструкции количество зрительских мест на НСК «Олимпийский» сократится до 73 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил

представитель немецкого архитектурного бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner, разрабатывающего проект реконструкции НСК «Олимпийский», Христиан ХОФФМАНН. (До начала реконструкции зрительские трибуны НСК «Олимпийский» вмещали 83 тыс. зрителей - УНИАН).

По словам Х.ХОФФМАННА, после реконструкции верхний ярус стадиона получит новое перекрытие, а нижний ярус будет полностью перестроен. «Основное требование, которое было поставлено перед нами, как архитекторами - это сохранение верхнего яруса стадиона. Поэтому мы приняли решение сконструировать крышу, стоящую отдельно от верхнего яруса и существующих несущих конструкций стадиона. Исходя из этих условий, у нас получилось очень легкое мембранное перекрытие верхнего яруса», - отметил он.

При этом Х.ХОФФМАНН уточнил, что только трибуны будут находиться под крышей, а футбольное поле останется под открытым небом.

По его данным, стоимость реализации проекта по реконструкции стадиона составит 300 млн. долл., а стоимость проектных работ составит около 10% от этой суммы.

«Сегодня мы исходим из того, что до конца 2010 года проект должен быть завершен. После окончания реконструкции стадион будет отвечать самым современным требованиям к техническому оснащению и безопасности», - добавил Х.ХОФФМАНН.

Как сообщал УНИАН, 7 августа этого года Государственное предприятие НСК "Олимпийский" подписало договор на выполнение работ по реконструкции стадиона с немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Договор был подписан согласно решению межведомственной рабочей группы по реконструкции НСК "Олимпийский", которая была создана в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины 5 июля 2007 года, и после проведения переговоров между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и потенциальными компаниями-проектантами.

Согласно договору, предусмотрены три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).